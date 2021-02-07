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Diane Thurman-Baker: the classical dressage trainer who values in-hand work *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

Classical dressage trainer Diane Thurman-Baker on the power of working in-hand and taking a bit-part in a popular TV series

I grew up in Turville, famous for being the location of The Vicar of Dibley. In fact, I appear in some episodes riding one of the Lusitanos we had at the time. My parents started a riding school when I was about ve so I was always around horses. My sister and I both live in houses next to the stables, which is now a competition livery.

My in-hand journey started when I went for a week’s training with Lord Loch, an eminent classical trainer.

When he died, my mother, Nan Thurman, bought a Lusitano from his wife Sylvia but we didn’t really know what he was capable of.

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