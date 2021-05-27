{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Cristello: the showjumper with an eye on the Olympics and a will to win *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

    • Nicknamed Tiny at home, this stallion is a fighter in the ring but an affectionate softy in the stable. Jennifer Donald meets Denis Lynch’s Tokyo prospect

    Need to know

    CRISTELLO
    Age: 14
    Height: 176cm (nearly 17.2hh)
    Breeding: KWPN by Numero Uno out of Volstelle (by Voltaire)
    Rider: Denis Lynch (Ireland)
    Breeder: Wilma Wigink-Markvoort (Netherlands)
    Owner: Onyx Consulting
    Greatest achievements: won CSI5* grand prix, Saint-Tropez (September 2020), won the CSI5* Golden Drum of Basel (January 2020); jumped in top-league Nations Cups and won the silver medal at the Dutch championships with Kevin Jochems (2019).

    You can also read this feature in the 27 May issue of Horse & Hound magazine.

    You might also be interested in…