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Cooley Lands: the ‘ultimate’ five-star horse who provided his owner/rider with a ‘once-in-a-lifetime experience’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • This horse has been on the podium at five-star with Australian team rider Chris Burton, as well as competing with his owner, event horse agent Kate Walls. Pippa Roome meets him

    Need to know

    Cooley Lands
    Age: 13
    Breeding: Cavalier Land x Clover Hill
    Rider: Kate Walls and has also previously been ridden by Chris Burton
    Owner: Kate Walls, her husband Joe and Rob and Tricia Sargent
    Breeder: Peter Rice
    Greatest achievements: fifth Rockingham CCI3*-S 2015; second Camphire CCI3*-L 2015; fourth Le Lion seven-year-old championships 2015; first Blenheim eight- and nine-year-old CCI4*-S 2017; eighth Boekelo CCI4*-L 2017; sixth Jardy Event Rider Masters CCI4*-S 2018; member of the Australian team at the World Equestrian Games 2018; third Badminton 2019 (pictured) (all with Chris Burton); seven top-20 placings in international competitions including third Weston Park CCI2*-L 2014 and 16th at Blair CCI4*-S 2019 (with Kate Walls). All class names updated to current levels.

    This feature can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 29 April

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