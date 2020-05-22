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Budding superstars pursuing a career in the saddle despite non-horsey backgrounds *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

Horsey parents can give children bent on an equestrian livelihood a massive leg-up. But what of those young riders determined to pursue a competitive ridden career despite a different background, asks Gemma Redrup

India Wishart is managing to carve a career out of horses, despite neither of her parents being horsey. The 24-year-old is based at the Billy Stud, training under the expert eye of Pippa Funnell.

“I remember when I was 11 or 12, I had just read Pippa’s autobiography and I was in the car with Mum, talking her ear off about how amazing Pippa was,” explains India. “I then said, ‘I want to be like Pippa Funnell one day,’ to which my mum replied, ‘Darling, it’s highly unlikely you will ever become Pippa Funnell.’

“I cried and cried and it’s a bit of an embarrassing story to admit to now. The following week, I was having dinner with Dad and I said the same thing to him and he replied, ‘If you want to be Pippa Funnell, you can be’.”