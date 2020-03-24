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New auction for Futurity graduates as 2020 dates confirmed *H&H Plus*
Lucy Elder
Organisers are pressing ahead with plans for the 2020 evalutions in the hope that the coronavirus situation will have eased by August...
A new auction for British Breeding Futurity graduates is on the cards this autumn.
Selected three- to five-year-old eventers and showjumpers will be invited to the auction, held alongside the Arena UK major showjumping championships (21-27 September).
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Credit: World Horse Welfare
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