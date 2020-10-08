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‘She’s really proved herself’: rider claims fifth national discovery title as mares continue their winning streak *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Find out how Emma-Jo Slater claimed a convincing fifth national discovery championship title on a mare she wouldn’t consider the fastest...

Defending champion Emma-Jo Slater claimed her fifth Nupafeed Supplements senior discovery championship title with a deceptively fast round aboard the six-year-old Happy Feet III on day two of the British Showjumping Indoor Championship Finals (8 October).

Emma-Jo and Happy Feet, who were the last of 16 combinations to go in the jump-off, shaved a full two seconds off Millicent Cornock and Forsythe John VDL’s leading time of 38.27 seconds to win.

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