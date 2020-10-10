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‘I gave my pony a hug when I heard we’d won’: meet the new 128cm champion and her much-loved pony *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Just two of the 25 starters jumped double clear in the 128cm championship final, with Cate Kerr and Dunbarover IV producing the fastest fault-free jump-off round. Find out more about Cate, ‘Yogi’ and their winning performance...

New 128cm champion Cate Kerr celebrated “probably her biggest showjumping win” with a hug from her pony at the British Showjumping Indoor Championship Finals at Aintree International Equestrian Centre.

Cate and Dunbarover IV (“Yogi”) were the fastest of the two combinations who jumped fault-free rounds in the British Showjumping 128cm Championship on Saturday (10 October).

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