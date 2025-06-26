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How to manage horses for a long and successful career – the Harry Meade way

For Harry Meade, five-star success is no flash in the pan – it’s the result of meticulous, long-term horse management with soundness at its heart. From laser therapy to careful surface choices, short shoeing cycles to icing after every canter, Harry leaves nothing to chance. In this article exclusive to H&H subscribers, discover Harry’s system – and why it’s keeping his elite string at the top of their game, year after year
Martha Terry Martha Terry

    • You don’t get to be eventing world number one without a string of sound horses at top level. Horses that not only reach the heights of five-star but continue to compete year in, year out are both rare and meticulously managed. For the new world number one Harry Meade, who has five eventers competing at CCI5*, horse management is inextricably entwined with his stellar results.

    Anyone who has ever competed knows how critical soundness is to longevity, and it’s no surprise that Harry leads no stone unturned to give his horses the best possible chance of staying sound. Here’s how he does it…

    Soundness underpins Harry Meade’s horse management system

    Harry is emphatic about balance and softness in horses’ training and competing, alongside a couple of everyday basics – shoeing and icing.

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    Martha Terry
    Martha Terry

    H&H features editor
    Martha is an experienced journalist who is mad-keen on horses and dogs. Her reporting CV includes the Paris Olympics, European championships, Aachen World Equestrian Festival and World Cup finals. After growing up with assorted liver and white springer spaniels, she enjoyed 14 years with two rescue dogs. Now, her constant companion is Fidget, an extremely energetic and habitually muddy black and white springer. Martha has written on topics as diverse as a top horse’s clone to the best GPS trackers for dogs, as well as equestrian and rural matters for Country Life, The Field, The Times, The Spectator and The Telegraph alongside Horse & Hound.
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