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How to manage horses for a long and successful career – the Harry Meade way
Martha Terry
26 June, 2025 08:32
You don’t get to be
eventing world number one without a string of sound horses at top level. Horses that not only reach the heights of five-star but continue to compete year in, year out are both rare and meticulously managed. For the new world number one Harry Meade, who has five eventers competing at CCI5*, horse management is inextricably entwined with his stellar results.
Anyone who has ever competed knows how critical soundness is to longevity, and it’s no surprise that Harry leads no stone unturned to give his horses the best possible chance of staying sound. Here’s how he does it…
Soundness underpins Harry Meade’s horse management system
Harry is emphatic about balance and softness in horses’ training and competing, alongside a couple of everyday basics – shoeing and icing.
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Harry’s system of routine fitness work for his horses from a young age builds resilient core strength without putting too much pressure on them physically.
Credit: William Carey
World number one Harry Meade achieves two clears in the time again at Bramham last week – he is pictured with Jet Fighter.
Credit: Peter Nixon
Harry Meade and Et Hop Du Matz on the way to third at Kentucky 2025.
Credit: Amy Dragoo
Credit: Jess Photography
Harry uses small fences or cavaletti to help the horses jump into a more expressive change without over-reacting to the aids.
Credit: Jess Photography
Credit: Future
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H&H features editor
Martha is an experienced journalist who is mad-keen on horses and dogs. Her reporting CV includes the Paris Olympics, European championships, Aachen World Equestrian Festival and World Cup finals. After growing up with assorted liver and white springer spaniels, she enjoyed 14 years with two rescue dogs. Now, her constant companion is Fidget, an extremely energetic and habitually muddy black and white springer. Martha has written on topics as diverse as a top horse’s clone to the best GPS trackers for dogs, as well as equestrian and rural matters for
Country Life, The Field, The Times, The Spectator and The Telegraph alongside Horse & Hound.
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