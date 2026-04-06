As the sport wrestles with questions of fairness, welfare and public trust, Oscar Williams explores whether AI could help judges and whether it may force dressage to confront deeper questions in this exclusive article for
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Dressage judging is a hell of a job. Judges are asked to do the near-impossible: absorb dozens of movements in real time, weigh technical correctness against harmony and expression as well as several other criteria, and distil it all into marks awarded in seconds before moving on to the next movement.
To add to the pressure, those performances are often dissected online with the benefit of slow-motion replays and freeze-frame screenshots – and even then, the comment sections rarely agree on what the score should have been.
Now, as the sport wrestles with questions of
welfare, credibility and public trust, artificial intelligence (AI) judging is increasingly being pushed forward as a possible solution.
Supporters argue it could ease the cognitive load on
judges and bring greater consistency and transparency to scoring, while identifying conflict behaviours or technical faults. Sceptics worry that a sport built on feel, nuance and interpretation risks being flattened into data.
AI could track every stride a horse takes. But could a machine really judge dressage?
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H&H dressage and sport horse editor, and sports manager
Oscar joined Horse & Hound in October 2023 and is the magazine’s dressage editor and sports manager, overseeing coverage of equestrian sport. After studying equine science at Myerscough College, he spent four years working for leading dressage rider Emile Faurie, competing at the 2015 National Dressage Championships and travelling with the yard to CDIs including Aachen and Saumur. He holds a master’s degree in Literature from York St John University (2021).