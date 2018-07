Scottish Championships affiliated dressage results, 6-7 September

SCOTTISH CHAMPIONSHIPS

Prelim 13 (S McKechnie).— 1, Hilton (A Whittingham) 72.5; 2, Caldeonian Sprit (G White) 69.16; 3, Centre Stage (L Dobson) 68.33. Scottish prelim 17 champ (H Webber & J Aitchison).— 1, Starlight (L Young) 68.96; 2, Hilton 67.71; 3, Valerius F (J Coffrey) 67.08. nov 30 (M Reid).— 1, Don Dante (S Fox) 66.92; 2, Don Rubinland (V Jenner) 66.15; 3, Tien Shan (S Grice) 65.77. Scottish nov 38 champ (P Lang & C Gardiner).— 1, Lucky Thyme (M McFarlane) 69.52; 2, Veni Vidi Vici (L Barnes) 66.61; eq3, Chgampagne Bubbles (L Tait) & Silencio Triple C (C Wyse) 66.13. elem 44 (M Hope).— eq1, Haver (C Lee) & Tarijn Star (E Gibson) 68; 3, Brahan JC (E Taylor) 65.6. Scottish elem 53 champs (H Webber & J Aitchison).— 1, Riva (C Wyse) 70; 2, Maesyfron Rhett (R Smith) 69.41; 3, Veni Vidi Vici 69.12. med 64 (J Aitchison).— 1, ILPH Timely Teeto (G Brown) 63.43; 2, Kirin Royal (C Stott) 62.86; 3, Brahan JC 62. Scottish med 73 champ (P Lang & H Webber).— 1, Riva 63.83; 2, Udonis (L McKendry) 68.24; 3, Maesyfron Rhett 67.8. Scottish adv med 98 champ (C Gardiner & J Aitchison).— 1, Solitaire (J Grant) 69.87; 2, Gacela (L McKendry) 65.26; 3, Chablis II (D Zajda) 61.05. Scottish PSG champ (H Webber & C Gardiner).— 1, Gacela 70; 2, Solitaire 69.13; 3, Theodore II (K Barr) 59.5.