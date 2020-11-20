{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Why winter warm-ups matter *H&H Plus*

Horse & Hound

Easing horses into exercise in colder weather will help them stay injury-free and perform at their peak, explains Dr Susanna Ballinger MRCVS, who investigates the biology behind warming up and how to provide the best post-workout care, too

Warming up before work is important year-round, whatever the weather, and in simple terms it raises the horse’s body temperature to allow safe, injury-free exercise.

In winter, when shorter daylight hours can restrict riding time, it may be tempting to condense this vital phase.

Yet a combination of colder weather and longer periods of stabling, often with little or no field turnout, means that many horses require more careful preparation at this time of year.

You may also be interested in: