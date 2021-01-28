{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Buying the less-than-perfect horse: pre-purchase vetting decisions *H&H Plus*

Horse & Hound

A pre-purchase examination can throw up a number of issues to consider before buying a horse, but the vet can help the potential purchaser weigh up the results...

Few horses tick all the boxes when it comes to health and temperament; a degree of compromise must usually be made.

Experts agree that a five-stage pre-purchase examination (PPE) is a sound investment before buying, rather than the shortened two-stage exam, but how does a vet assess a horse with an obvious or suspected problem? And how does a potential purchaser weigh up the findings to make their decision?

Lesley Barwise-Munro MRCVS and Malcolm Morley MRCVS discuss three typical scenarios…

Safe and sound?

This horse has a good competition record, but doubts have been raised about his behaviour. Is it the vet’s responsibility to protect a buyer from being over-horsed?

You might also be interested in…

The ultimate guide to buying a horse

Finding the perfect horse can be a long and challenging process. So, we’re here to help with H&H’s ultimate guide