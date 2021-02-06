{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Home alone: how to best keep your horse happy while stabled *H&H Plus*

Andrea Oakes

Can enriching a horse’s stable environment help him cope with indoor life? Andrea Oakes

We know that a lifestyle spent largely indoors, and alone, is a long way from what’s natural and healthy for horses. If a stabled horse looks happy and seems well, however, can we assume that he is satisfied with his surroundings?

According to equine behaviour expert Dr Orla Doherty MRCVS, a horse’s outward appearance may not be as revealing as we imagine.

“He may seem absolutely fine – looking over the stable door, apparently interested, with a shiny coat,” she says. “But we should ask ourselves, ‘What must it be like for him?’ Horses have a very high motivational drive to carry out certain behaviours, so denying them the opportunity to do so will have a big impact.”

You might also be interested in…