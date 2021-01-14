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If in doubt, don’t! The dangers around antibiotic resistance in horses *H&H Plus*

Horse & Hound

Antibiotics should only be used when there is no alternative, or we will be powerless to fight infection in the future, warns David Rendle MRCVS

Antibiotics – more correctly termed antimicrobials – have revolutionised the way we treat infectious disease, thanks to their ability to slow down or destroy the growth of bacteria.

However, no one can escape the increasing discussion in the media around resistant bacteria and concerns that antimicrobials are no longer working.

For decades, there has been a tendency to use antimicrobials “just in case” there might be infection, or because infection could develop. The emphasis is now on using antimicrobials only when there is no alternative.

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