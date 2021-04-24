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A guide to box rest — how to navigate this testing time *H&H Plus*

Horse & Hound

    • When a horse has to stay in the stable for a prolonged period of time, all kinds of problems can ensue. Gil Riley MRCVS advises on how to manage box rest

    MANY conditions or injuries sustained by horses, as with humans, can require a period of rest for weeks or even months. However, unlike with humans, we are unable to advise our horses to take things easy and that’s why stable (box) rest is such an important part of many a horse’s recuperation.

    The duration and nature of the box rest will be individually tailored for each horse and will be dependent on the condition or injury sustained as well as their speed of response to the rehabilitation programme.

    One of the most common reasons for box resting a horse or pony is laminitis. It’s vital that laminitis patients are totally confined to the stable on a deep bed of shavings so that the inflamed laminae are not put under any unnecessary strain while they are repairing.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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