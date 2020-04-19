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H&H explores an unusual colic case *H&H Plus*

Andrea Oakes

“He was hurling himself to the ground,” recalls dressage rider Elli Darling of the day in March 2019 when Forever London developed colic. “It’s scary with an 18.2hh horse in a normal sized stable.”

Elli was joined by London’s owner, Pat Pomp, and Harriet Easton MRCVS from local Suffolk practice Ryder-Davies & Partners. When an initial examination suggested more than mild medical colic, the gelding was transferred to Newmarket Equine Hospital (NEH). Suspicions proved correct when surgeons discovered the reason for London’s discomfort – a rare condition called idiopathic focal eosinophilic enteritis (IFEE).