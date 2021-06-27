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Grass sickness: how new research is shedding light on the disease *H&H Plus*
Andrea Oakes
27 June, 2021 12:00
A new approach to equine grass sickness research aims to shed light on the causes and risk factors of this disease. Andrea Oakes reports
CASES of
equine grass sickness (EGS) typically peak during early summer months. While the causes of this often fatal disease are still unclear, more than 100 years after its discovery, a new biobank project aims to provide researchers with the information they need to make a breakthrough.
Dr Kathy Geyer, EGS research fellow at Moredun Research Institute, explains that the disease mainly affects horses that have access to grass – although there have been isolated cases in stabled horses.
“EGS has an extremely high mortality rate, with 80% of cases resulting in euthanasia on welfare grounds,” she says. “The clinical symptoms are non-specific [not due to any single known cause] and, without a reliable diagnostic test, diagnosis is challenging. As a result, many cases are mis- or undiagnosed, most likely leading to an underestimation of actual disease prevalence.
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This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021
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