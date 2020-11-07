{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Examining the equine eye *H&H Plus*

Horse & Hound

What does an ophthalmic exam for a horse entail? Ria Chalder MRCVS explains all

You make sure your horse’s feet are trimmed regularly and his teeth are checked routinely, but what about his eyes? Would you know if he was having vision problems?

Several situations call for an equine ophthalmic examination. The most likely is an obvious issue, such as apparent pain in an eye or a change in its appearance. A vet will examine a horse’s eyes during a pre-purchase exam, to look for any abnormalities that may affect his future use or performance. Certain behavioural issues, such as head-shaking, spooking or a recent deterioration in the horse’s confidence, may also warrant an ophthalmic exam.