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Stuart Hollings: Thanks for the memories *H&H Plus*

Stuart Hollings Stuart Hollings

Have we caught a glimpse of the future during the coronavirus crisis? Several showing bodies have conducted their regular gatherings by conference calls, leading one council member to joke that this was probably the nearest experience to appearing on her favourite programme, Celebrity Squares.

Royal Windsor’s virtual showing kept the spirit of competition alive on a truly international level with over 4,000 entries from around the world. Congratulations to the supreme champion, Emma James’ versatile and photogenic Connemara Glenmore Gwennic.