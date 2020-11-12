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Stuart Hollings: I’m optimistic post dress rehearsal *H&H Plus*

Stuart Hollings Stuart Hollings

H&H’s showing columnist has mixed feelings about the 2020 show season

It’s been an unusual showing season. When I look back at some of my highlights, managing to run a successful event during this ongoing crisis most definitely belongs at the top of that list. I also judged at one show and even officiated in a virtual showing competition.

The latter was a different experience as one exhibitor submitted a photograph of an in-hand stuffed toy horse shown by Bob the Builder. Needless to say, they didn’t make my top 10!

But back to reality. I know competitors have raved over classes starting at set times rather than following on, but as a judge I wasn’t a fan of the breaks in between classes. Empty rings are a no-no for any show organiser.