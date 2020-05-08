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Simon Reynolds: Time to breathe and take stock *H&H Plus*

Opinion
Simon Reynolds Simon Reynolds

It seems strange not to be talking to you about shows, judging and results. Instead, the pressure of shows seem to have faded into insignificance, and I am actually really enjoying my horses during this time. I’m sure I’m not alone in living in my own little world at home – it is a chance to escape from reality and some of the horrors that are unfolding outside my yard gates.

No doubt the novelty of isolation will wear off eventually. In the coming months, we will start to miss the buzz of competing. But currently I am carrying on fairly normally day to day and I feel pretty calm and reflective.