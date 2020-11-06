{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Sam Roberts: A springboard to the future *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

The native pony producer on why showing is a key equestrian sport

I’ve probably had the most unusual year in my career. We get into a routine of competing at the same shows and we ride the same wave season in, season out. I consider myself lucky that I have a job which allows me to be outside and I’ve been able to enjoy my ponies even though they couldn’t compete to the standard and at the pace I’m used to.

The shows we’ve attended have been fabulous and I’ve been blessed with a string of loyal, supportive owners. The young horses have been able to gain experience and strength in ways we normally wouldn’t have time for, and I believe they’ll be better ponies for this moving forward.