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Robert Walker: Keep working to stay motivated *H&H Plus*

Opinion
Robert Walker Robert Walker

At the start of the 2020 season, I made a mistake and tempted fate. I remember being so excited that we possibly had the best string of horses we have ever had. I was waking up earlier each day in anticipation of working with these beautiful horses; I think I lost a stone with all the riding I was doing.

While we never usually venture south before Windsor, we were all set to attend the Ponies (UK) Spring Classic at Addington during March, as we were so looking forward to getting the novices out. But then coronavirus kicked off and a brick wall was put up.