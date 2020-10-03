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Richard Gurney: Stand up and be counted *H&H Plus*

Opinion
Richard Gurney Richard Gurney

H&H’s hunting columnist calls for celebration not ridicule of the hunting community

Let’s get one thing straight from the outset. I am fully aware that millions of people are suffering globally throughout this wretched period. But Horse & Hound asks me to write about the hunting community, and not for the first time am I becoming increasingly angry at the way that community is being portrayed by some sections of the media in this country.

The Government’s decision to exempt trail-hunting and shooting – along with many other outdoor sports – from the “rule of six” led to the inevitable onslaught from certain parts of the press. They couldn’t believe their luck: “Toffs can go out on Boxing Day, but you can’t have your family round on Christmas Day.”