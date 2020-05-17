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Rebecca Penny: Societies have value beyond shows *H&H Plus*

Opinion
Rebecca Penny Rebecca Penny

Life is undoubtedly strange at the moment, and the current situation will have affected people in numerous ways. While I am used to working from home, I’m now struggling with the fact that I’ve not laid eyes on a pony since lockdown began and I am definitely starting to get withdrawal symptoms.

It soon became apparent that my affinity for riding a bike in a bid to get outdoors and keep fit is no replacement for my usual four-legged mount.