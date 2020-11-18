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Rebecca Penny: where has the prize money gone? *H&H Plus*
Rebecca Penny
18 November, 2020 12:00
Rebecca Penny asks why she has not received any prize money in showing this year – either in person or via bank transfer – despite large class sizes and reflects on the challenge she faced when judges requested “a show that demonstrated what your pony was bred to do”, asking “how on earth I was to emulate walking down a Scottish mountain carrying a stag in a flat sand arena in Lincolnshire?” with her Highland stallion. She also discusses how the coronavirus pandemic has affected buying and selling ponies...
We’re now a couple of weeks into our second national lockdown and the realisation that we won’t be going on our annual pilgrimage to see Santa in the big city has really started to hit home.
Olympia is the show I will personally miss the most, having been a regular for the best part of 20 years. The atmosphere there is one like no other. Still, after all these years, the build-up to the show, the camaraderie among competitors in the stables and trotting in all together for the final results in a jam-packed arena never fails to excite me. However, all was not lost.
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