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Pammy Hutton: We need riders, not bookworms *H&H Plus*

Opinion
Pammy Hutton Pammy Hutton

H&H’s dressage columnist questions the effects of the pandemic on our industry

After a locked-down season, it was exciting for my daughter Pippa Hutton to go to the European Youth Championships in Pilisjàszfalu, Hungary, as trainer to a 13-year-old competitor.

Pippa returned home safe and well to report that everything was well organised. The four arenas, including the main competition one, had excellent surfaces, the stables were handy and the food very good. There were even two equestrian shops on site.

Elation at prize-givings was a little muted by social distancing, but was nonetheless in evidence, and masks stayed on in the stables.