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Nicky McConville: I cannot explain the feeling *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

H&H’s guest showing columnist on why team work really does make her dreams work.

Nicky is an amateur show horse rider and owner who juggles her showing around full-time work. She is best known for her partnership with the cob Randalstown Rolex, who she rode to stand amateur supreme cob at the RIHS in 2019.

I get asked how I achieve results in the show ring as an amateur, and I have to say that it all boils down to one big team effort.

Our little squad consists of myself, my friend Sally-Anne Cowley and her sister Liz Cheffings. We work hard behind the scenes but have such a lovely time together out and about on the circuit with the horses.