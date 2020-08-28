Matt Ramsden: Lights, camera, action! *H&H Plus*

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Opinion
Horse & Hound

Don’t let anyone tell you TV work is glamorous, bemoans H&H’s hunting columnist

At home in Yorkshire, there is a jump that my father looks upon with a face of woe. The site of a nasty fall? For years the reason for his grief-stricken face eluded me – until the other day, when I mentioned we were doing some filming for a BBC period drama.

“You’ll earn every penny,” he said, recounting a tale of endless takes over the aforementioned fence with horses and hounds for Emmerdale.