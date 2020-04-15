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Kim Bailey: A plan that comes to fruition *H&H Plus*

Opinion
Kim Bailey Kim Bailey

It is hard to believe that it is just over four weeks since Imperial Aura won the Northern Trust Company Novices’ Handicap Chase on the Tuesday of the Festival.

In normal circumstances, I would be reliving and savouring a Festival winner like no other. My marketing tactics would be in overdrive, pushing the good news out there in the hope it would bring new owners – so I could go to the sales and restock for the winter. Sadly, since that great Festival week, we have all been in total lockdown owing to the coronavirus pandemic, with all racing and sales now off.