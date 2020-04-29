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Katie Jerram-Hunnable: We must encourage each other *H&H Plus*

Opinion
Katie Jerram Katie Jerram

It’s heartening to see the ways in which horse owners cope in these strange times. I’m so sorry for those unable to see their horses, but the overwhelming feeling is that we must plan, be positive and encourage each other as much as possible.

Riding schools and livery yards face enormous challenges, and the determination and initiative some businesses show is inspiring. I’m determined to stay positive, not least for the sake of the staff with us in self-isolation and for the clients trusting me to look after their horses.