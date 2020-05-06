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Jumps trainer Kim Bailey: why racing needs to row together in the right direction *H&H Plus*
Kim Bailey
6 May, 2020 17:00
Grand National and Cheltenham Gold Cup-winning trainer Kim Bailey reflects on why it’s important to remain positive – even when you find yourself training just two horses instead of the normal 70...
It is hard to believe what we are all going through at the moment, with all sport cancelled for the foreseeable future – although there is talk of Flat racing starting on 15 May behind closed doors. There has never been a time in my training career when it is so important to remain positive and hopeful for the future of both my business and the sport.
I am currently training two horses instead of 70, which is not an ideal situation for any business model.
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