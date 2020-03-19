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H&H’s eventing editor Pippa Roome: These things will matter again *H&H Plus*

Opinion
Pippa Roome Pippa Roome

The coronavirus outbreak means the next few months look like being the most extraordinary period in the lives of all of us who did not see the last world war.

The speed of change has been unbelievable. At Tweseldown two weeks ago, “washing” was all about how many early season events would be washed away by the rain. Now, washing is all about hands, and a bit of rain seems like a minor concern.