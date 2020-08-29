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H&H’s eventing editor Pippa Roome: Mask up – even when talking *H&H Plus*

Opinion
Pippa Roome Pippa Roome

Burgham provides a feast of sport under new rules, says H&H’s eventing editor

We all know that feeling of half recognising people when we’re out eventing. Add masks into the equation and the “do I know you?” game took on a whole extra dimension at Burgham last weekend. It turns out the bottom half of people’s faces is useful for recognition… and a tentative smile to test the water doesn’t cut it when you can’t see mouths!

With the FEI “strongly recommending” face masks at all times except when on a horse, there was a good level of compliance, although not 100% – probably more through forgetfulness than wilful refusal. And of course with long days on site, everyone has to eat and drink.