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Graham Fletcher: I appreciate the optimism *H&H Plus*

Opinion
Graham Fletcher Graham Fletcher

In these strange times, it can be daft little things that really bring it home to you. As the clocks went forward at the end of March, it was the first time in my memory that I hadn’t had to remind my staff to change their clocks – because they’d need to be up in time to go to a show on the Sunday.

Amid so many cancellations, I must admire Royal Bath and West show organisers, who have instead postponed until the end of July. I appreciate their optimism and only hope they’re right that, by then, we’ll have beaten this virus.