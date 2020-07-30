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Carl Hester: Don’t become reliant on the whip *H&H Plus*

Opinion
Carl Hester Carl Hester

H&H’s dressage columnist discusses using a whip correctly and sticking to the Covid rules

A very good American friend suggested that I address the value of a properly used whip in this day and age, when some feel we can’t even carry one round the edge of an arena as it’s considered ugly for the public.

Firstly, a whip is not for keeping the horse going – it’s an auxiliary aid. It has been very evident at regionals and other championships that there are riders who are so reliant on carrying a whip that when the horse enters the arena it goes flump, after which the rider scrambles to ring the vet thinking the horse has a virus.