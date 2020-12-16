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Anna Ross: When life gives you lemons, make lemonade – or better still, gin and tonic *H&H Plus*

Opinion
Anna Ross Anna Ross

Anna Ross reflects on an entertaining festive show and looks ahead to 2021

It’s nearly the end of the world’s weirdest year. Who could have guessed that air kissing – something that the dressage community have been practising for decades – would become a requirement?

The breaking news at the recent High Profile show at Keysoe was that Simon Bates, who has developed the centre from a livery yard to one of the country’s leading venues, has sold it. He will be missed. We have had a lot of fun competing at Keysoe over the past 20 years, and during the pandemic Simon has managed to keep providing shows in a calendar fraught with cancellations.

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