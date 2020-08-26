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Alice Oppenheimer: Covid-compliant but fun, too *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

H&H’s guest dressage columnist reflects on riding at a championship like no other

The NAF Five Star Winter Dressage Championships went far beyond my expectations – a massive hats off to British Dressage, Show Direct and Hartpury, because it was outstanding. Everyone I spoke to said the same thing – that they really enjoyed it, and hugely appreciated the effort that went into making it happen.

I can’t imagine the logistical nightmare that was involved in finding a schedule that worked to enable us to have a championship experience, while also being Covid-compliant, ensuring everyone was safe and still able to enjoy it.