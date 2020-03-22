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Alice Oppenheimer: A marathon was never on my bucket list *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

As some people may know, I’m running the London Marathon this year to raise money for the wonderful charity Brooke. I’ll be honest, running a marathon was never on my bucket list and not something I ever thought I’d do. Let’s face it, I’m built more like a rugby player than a long-distance runner.

But when I heard the news of the postponement of the marathon to 4 October, due to coronavirus, I’ll be honest, I burst into tears. I completely understand why they’ve made this decision and of course there are far worse things going on around the world, but the thought of having to build up the training again to be ready for October is tough.