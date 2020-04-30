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Alan Davies: Carl Hester and Charlotte Dujardin’s head groom on guest editing our magazine *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

I can’t tell you how excited I was to be asked to guest edit Horse & Hound. I’ve been reading the magazine since I was 16 and I never miss an issue – in fact, I get told off by Carl Hester for not getting on with work on a Thursday morning as I can’t do anything until I’ve had a read of it.