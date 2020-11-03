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Woodhead enjoys Fairy Tale at Vale View High Profile dressage show *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Amy Woodhead clinches six wins over the course of the show, including the grand prix with a mare who has benefited from time at the beach

Vale View High Profile, Leics, 29–31 October

Amy Woodhead proved unstoppable, claiming six wins on four different horses, including the competitive grand prix aboard a star from the Mount St John stud.

Amy and Mount St John Kom Fairy Tale (Furst Heinrich x Weltmeyer) topped Thursday’s inter II on 73.73%, following this up with a grand prix victory the following evening.

This was only the lightly competed 14-year-old mare’s third attempt at grand prix, having stepped up to this level just six weeks ago, but she oozed confidence to top the leaderboard on 72.17%.