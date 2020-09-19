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Showjumping highlights: Scott Brash lays down a challenge *H&H Plus*

Horse & Hound

Scott Brash is close to grand prix glory as the GCT makes a brief return, and Aintree beckons for some exciting talent, writes Jennifer Donald and Penny Richardson

CSI5* Longines Global Champions Tour, Tops International Arena, Valkenswaard, Netherlands

THhe world was a very different place when the Longines Global Champions Tour (GCT) kicked off in Doha, Qatar, in March. But after a six-month hiatus, the series returned for one final week of five-star action in Valkenswaard, where Scott Brash produced a typically high-octane challenge for victory in the grand prix only to be pipped at the post by Belgian rider Gregory Wathelet.

Drawn late in the 12-strong jump-off, Scott and the 11-year-old Hello Jefferson, owned by Lady Harris and Lady Kirkham, had soared into the lead with a clear in 45.72sec. However, Gregory and the athletic 12-year-old

Calvados Z stallion Nevados S took out a stride to the third fence and, with a strong gallop to the final vertical, the pair crossed the line in 44.62sec to pocket the €99,000 (£91,000) top prize.