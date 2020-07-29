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Showjumping highlights: How choosing a pony over a quad bike paid off for one rider *H&H Plus*

Penny Richardson

Zak Beesley finds winning form, while the decision to choose a pony over a quad bike pays off for Luke Fitzgerald

Northcote Stud, Lancs

This venue was one of the first to run affiliated shows after the relaxation of lockdown, and competitors were almost spoiled for choice recently, with two shows in the space of four days, both with classes up to 1.40m.

Preston-based Zak Beesley was the star of the opening show, riding Ultima 48 to victory in the 1.30/1.40m handicap. Since he took over owner Sharon Whiteway’s string in 2018, Zak has formed a great partnership with this Casall mare.

“She’s fantastic and is the sort of horse anyone would love to ride,” he said. “She’s been placed in world ranking classes and is an absolute winner. She loves her job so much that she hates being left at home.”