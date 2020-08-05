{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Showjumping highlights: Guernsey girls triumph *H&H Plus*
Penny Richardson
5 August, 2020 12:00
Showjumpers in the Channel Islands enjoy the return of competition, while one horse and his rider bounce back from a car accident
Guernsey, Channel Islands
Riders across Britain have lost many shows to the pandemic, and competitors in Guernsey will have only two affiliated shows this year.
The first competition since lockdown was relaxed has just taken place and proved a triumph for Sarah Jackson, who rode her mare Follyfoot Arkadia to victory in the 1.10m open and grand prix. The latter class was run over three rounds, with fences in the jump-off set at around 1.25m.
Sarah’s life is centred around horses. “I’m an instructor at my parents’ riding school,” she explained. “I was planning to take Arkadia to the mainland this year – we were qualified for the 1.15m members’ cup final at the nationals – but that’s gone out of the window. Although there are currently no coronavirus cases here and restrictions have been lifted, if we leave the island we have to self-isolate for 14 days on our return.”
{"content":"PHA+U2FyYWggZ290IG5pbmUteWVhci1vbGQgQXJrYWRpYSwgYnkgQXJrbyBJSUksIHRocmVlIHllYXJzIGFnby4g4oCcSSB3YXMgdmVyeSBsdWNreSB0byBmaW5kIGhlciBiZWNhdXNlIHNoZeKAmXMgc28gc3BlY2lhbCzigJ0gc2hlIHNhaWQuIOKAnFdlIGhhdmUgYSByZWFsIGNvbm5lY3Rpb24uIFNoZSBhbHNvIGhhcyBncmVhdCBibG9vZGxpbmVzIGFuZCBJ4oCZZCBsb3ZlIHRvIGJyZWVkIGZyb20gaGVyIGluIHRoZSBmdXR1cmUu4oCdPC9wPgo8aDM+QnVyeSBGYXJtLCBCdWNrczwvaDM+CjxwPkFmdGVyIGJvdGggc3VmZmVyZWQgc2VyaW91cyBpbmp1cmllcyB3aGVuIGhpdCBieSBhIGNhciBpbiAyMDE2LCBKb2RpZSBFbGxpb3R0IGFuZCBBbmFraW4gc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHJldHVybmVkIHRvIGNvbXBldGl0aW9uIGFuZCBqdW1wZWQgbnVtZXJvdXMgY2xlYXIgcm91bmRzIGF0IEJ1cnkgRmFybeKAmXMgdGhyZWUtZGF5IHNob3cuIFRoZSAxNS15ZWFyLW9sZCBnZWxkaW5nIHN1c3RhaW5lZCBhIGZyYWN0dXJlZCBoaW5kIGxlZyBpbiB0aGUgYWNjaWRlbnQ7IEpvZGllIHdhcyBsZWZ0IHdpdGggYSBicm9rZW4gaGlwLCBwZWx2aXMgYW5kIGVsYm93LjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD7igJxBbmFraW4gd2FzbuKAmXQgaGFwcHkganVzdCBsaXZpbmcgaW4gdGhlIGZpZWxkLCBzbyBJIHRyaWVkIGhhY2tpbmcgaGltIGxhc3Qgc3VtbWVyIGFuZCBoZSBmZWx0IHJlYWxseSBnb29kLOKAnSBjb21tZW50ZWQgSm9kaWUsIHdobyBydW5zIGEgaHVudGVyIGFuZCBsaXZlcnkgeWFyZCBpbiBFYXN0IFlvcmtzaGlyZSB3aXRoIGhlciBhdW50LiDigJxIZeKAmWxsIG5ldmVyIGJlIGFibGUgdG8gZG8gdG9vIG11Y2ggYW5kIEnigJltIGJlaW5nIGNhcmVmdWwsIGJ1dCBJIGNhbuKAmXQgYmVsaWV2ZSBJIGhhdmUgaGltIGJhY2sgYWdhaW4u4oCdPC9wPgo8aDM+U291dGggVmlldywgQ2hlc2hpcmU8L2gzPgo8cD5HYWxsb3BpbmcgZ3JhbmRtYSBBbm5hIGRlIFZlcnRldWlsIG1hZGUgaGVyIHRyaXAgZnJvbSBCdWNraW5naGFtc2hpcmUgdG8gQ2hlc2hpcmUgZm9yIFNvdXRoIFZpZXfigJlzIHRocmVlLWRheSBzaG93IHdlbGwgd29ydGh3aGlsZSwgd2l0aCB0aHJlZSB3aW5zIGFuZCBzZXZlcmFsIHBsYWNpbmdzIG9uIGhlciB0d28gaG9yc2VzLjwvcD4KPHA+QW5uYSB0cmF2ZWxsZWQgaGVyZSBtYWlubHkgdG8gdHJ5IHRvIGdldCBkb3VibGUgY2xlYXJzIHRvd2FyZHMgYSBwbGFjZSBhdCBoZXIgZmF2b3VyaXRlIHNob3csIEFpbnRyZWXigJlzIG5hdGlvbmFsIGFtYXRldXIgY2hhbXBpb25zaGlwcywgYnV0IHNoZSBhbHNvIHRvb2sgdGhlIHZldGVyYW4gcmlkZXIgY2xhc3NlcyBieSBzdG9ybSwgd2lubmluZyBib3RoIG9uIGhlciAxOS15ZWFyLW9sZCBtYXJlIEJvbml0YSBJSS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5Cb25pdGEgY2FtZSB0byBBbm5hIGJ5IGNoYW5jZS4g4oCcU2hlIGFycml2ZWQgb24gc2FsZXMgbGl2ZXJ5IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgMjAxOCBhbmQgSSBrbmV3IGl0IHdvdWxkIGJlIGhhcmQgdG8gZmluZCBhIG5ldyBob21lIGZvciBhbiAxOGhoIDE3LXllYXItb2xkIHdobyBoYWRu4oCZdCBjb21wZXRlZCBmb3Igc2l4IHllYXJzLOKAnSBzYWlkIEFubmEuIOKAnEkgdG9vayBoZXIgdG8gYSBjb3VwbGUgb2Ygc2hvd3MgdG8gdHJ5IHRvIGdldCBoZXIgYSBjdXJyZW50IHJlY29yZCwgYW5kIGxpa2VkIGhlciBzbyBtdWNoIHRoYXQgbXkgc2lzdGVyLCBKYW5lIERleHRlciwgb2ZmZXJlZCB0byBidXkgaGVyIGZvciBtZS4gU2hl4oCZcyBhbiBhd2Vzb21lIGhvcnNlIHdpdGggdGhlIGJpZ2dlc3QgaGVhcnQgaW4gdGhlIHdvcmxkLuKAnTwvcD4KPHA+SmFuZSBhbHNvIGhhZCBhIGhhbmQgaW4gQW5uYeKAmXMgb3RoZXIgdG9wIHJpZGUsIFZpY3RvcnkgSUkuIOKAnFNoZSBvd25lZCBoaW0gYW5kIGhhZCBubyBvbmUgdG8gcmlkZSBoaW0gZm9yIGhlciwgc28gc2hlIGdhdmUgaGltIHRvIG1lLOKAnSBzYWlkIEFubmEuIOKAnEkgYW0gc28gbHVja3kgdG8gaGF2ZSBteSBzaXN0ZXIu4oCdPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+QW5uYSBydW5zIGEgbGl2ZXJ5IGFuZCBzYWxlcyB5YXJkLCBtYWlubHkgdG8gcGF5IGZvciBjb21wZXRpbmcuIOKAnEkgbG92ZSBzaG93anVtcGluZywgc28gSSB3b3JrIHJlYWxseSBoYXJkIGFsbCB3ZWVrIHRvIGhhdmUgZnVuIGF0IHNob3dzLuKAnTwvcD4KPGgzPkNvZGhhbSBQYXJrLCBFc3NleDwvaDM+CjxwPkRhcnJlbiBXaXNlIGFuZCBNaWRuaWdodCBUaW1lIHJldHVybmVkIHRvIGNvbXBldGl0aW9uIGFmdGVyIGxvY2tkb3duIHdpdGggYSB3aW4gaW4gdGhlIDEuMzBtIG9wZW4gYXQgQ29kaGFtIFBhcmvigJlzIGZpcnN0IHNob3cgc2luY2UgcmVzdHJpY3Rpb25zIHdlcmUgZWFzZWQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIEVzc2V4IGNlbnRyZSBoYXMgcHJvdmVkIHBvcHVsYXIgd2l0aCBtYW55IHRvcCByaWRlcnMsIGFuZCBEYXJyZW4gd2FzIGltcHJlc3NlZC4g4oCcVGhleeKAmXJlIG5pY2UgcGVvcGxlIHdpdGggZ29vZCBmYWNpbGl0aWVzIGFuZCB0aGUgY291cnNlcyB3ZXJlIHdlbGwgdXAtdG8taGVpZ2h0LOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxXaGVuIEkgc2F3IHRoYXQgTGF1cmEgYW5kIEpvaG4gUmVud2ljayB1c2Ugc2hvd3MgaGVyZSB0byBnZXQgdGhlaXIgaG9yc2VzIGdvaW5nLCBJIGtuZXcgdGhlIHZlbnVlIHdvdWxkIGJlIE9LLiBJ4oCZbSBnb2luZyB0byBicmluZyB5b3VuZyBob3JzZXMgdG8gdGhlIG5leHQgc2hvdy7igJ08L3A+CjxwPkRhcnJlbiBzaGFyZXMgdGhlIHJpZGUgb24gMTMteWVhci1vbGQgTWlkbmlnaHQgVGltZSB3aXRoIHRoZSBob3JzZeKAmXMgb3duZXIsIEFuaWVsYSBKdXJlY2thLiDigJxTaGUgdXN1YWxseSBkb2VzIGFtYXRldXIgY2xhc3NlcyBpbiB0aGUgd2ludGVyIGFuZCBJIGhhdmUgaGltIGZvciB0aGUgc3VtbWVyLOKAnSBleHBsYWluZWQgRGFycmVuLjwvcD4KPHA+TWlkbmlnaHQgVGltZSBtYXkgc3RlcCB1cCBhIGxldmVsIHNvb24uIOKAnEhl4oCZcyBhbiBlYXN5IHJpZGUgYW5kIGEgcmVhbGx5IGJyYXZlIGhvcnNlIHdobyBhbHdheXMgdHJpZXMgaGlzIGhhcmRlc3QsIGJ1dCBoZeKAmXMgYmVlbiBiYWNraW5nIHVwIG15IHRvcCByaWRlIENhbGFlcm8gdW50aWwgbm93LOKAnSBzYWlkIERhcnJlbi4g4oCcQWx0aG91Z2ggaGXigJlzIHN0aWxsIGZpdCBhbmQgd2FudHMgdG8gZG8gdGhlIGpvYiwgQ2FsYWVybyBpcyAxOSBub3csIHNvIGl04oCZcyB0aW1lIHRvIGZpbmQgb3V0IHdoYXQgTWlkbmlnaHQgVGltZSBjYW4gcmVhbGx5IGRvLuKAnTwvcD4KPHA+RGFycmVuLCB3aG8ga2VlcHMgaGlzIGhvcnNlcyBvbiBhIHlhcmQgbmVhciBMb25kb24sIGlzIGN1cnJlbnRseSByZWdyb3VwaW5nLCBhbmQgbmV3IG93bmVyIEFuZHJlYSBQdXJkaWUgaGFzIGludmVzdGVkIGluIHlvdW5nIGhvcnNlcyBmb3IgaGltIHRvIHJpZGUuPC9wPgo8cD7igJxUaGV54oCZcmUgdmVyeSBuaWNlIGFuZCBJ4oCZbSBleHRyZW1lbHkgZ3JhdGVmdWwsIGJ1dCB0aGV54oCZdmUgb25seSBqdXN0IGhhZCB0aGVpciBzaG9lcyBiYWNrIG9uIGFmdGVyIGxvY2tkb3duLOKAnSBzYWlkIERhcnJlbi4g4oCcSG9yc2VzIGNvc3QgdGhlIHNhbWUgdG8ga2VlcCB3aGVuIHRoZXnigJlyZSBkb2luZyBub3RoaW5nLCBzbyBpdOKAmXMgdGltZSBmb3IgdGhlbSB0byBzdGFydCB0byBwYXkgQW5kcmVhIGJhY2su4oCdPC9wPgo8aDM+Q2hhcmQgRXF1ZXN0cmlhbiwgU29tZXJzZXQ8L2gzPgo8cD5DaGxvZSBSZXlub2xkcyBmaW5pc2hlZCBhIHJhaW55IHdlZWtlbmQgYXQgdGhlIEJyaXRpc2ggU2hvd2p1bXBpbmcgQXJlYSA0OCBzaG93IGF0IENoYXJkIGluIHN0eWxlIGJ5IHRha2luZyB0aGUgdG9wIHR3byBwbGFjZXMgaW4gdGhlIDEuMzAvMS40MG0gaGFuZGljYXAgd2l0aCBHcmVuYWRpZXIgVm9sbyBhbmQgUXVhbnRpZnkuPC9wPgo8cD5DaGFyZCBpcyB0aGUgbW9zdCBsb2NhbCB2ZW51ZSBmb3IgU29tZXJzZXQtYmFzZWQgQ2hsb2UsIHdobyBjZWxlYnJhdGVkIGhlciAyMm5kIGJpcnRoZGF5IGEgd2VlayBiZWZvcmUgdGhpcyBzaG93LiDigJxXZSB1c2VkIHRvIGxpdmUgYmVzaWRlIHRoZSBzaG93Z3JvdW5kIGFuZCB3ZeKAmXJlIHN0aWxsIG9ubHkgNDUgbWludXRlcyBhd2F5LOKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPkJvdGggaG9yc2VzIGhhdmUgYmVlbiBzdGFyIHJpZGVzIGZvciBDaGxvZSBhbmQgaGF2ZSB0YWtlbiBoZXIgdG8gbWFueSBtYWpvciBmaW5hbHMuIEdyZW5hZGllciBWb2xvLCB0aGUgMjAxNyBuYXRpb25hbCBzaXgteWVhci1vbGQgY2hhbXBpb24sIHdhcyBib3VnaHQgZnJvbSBOaWNrIEJlbnRlcm1hbiBhcyBhIHRocmVlLXllYXItb2xkLjwvcD4KPHA+4oCcV2Ugd2VyZSBvbiBvdXIgd2F5IGhvbWUgZnJvbSBIb3JzZSBvZiB0aGUgWWVhciBTaG93IFtIT1lTXSB3aXRoIG91ciBwb25pZXM7IEkgc2F3IGEgdmlkZW8gb2YgaGltIGFuZCBib3VnaHQgaGltIHN0cmFpZ2h0IGF3YXkuIFdlIGRpZG7igJl0IGV2ZW4gc2VlIGhpbSzigJ0gZXhwbGFpbmVkIENobG9lLCB3aG8gaGFzIHByb2R1Y2VkIHRoZSBuaW5lLXllYXItb2xkIE51bWVybyBVbm8gZ2VsZGluZyB0byBncmFkZSBBLjwvcD4KPHA+VHdlbHZlLXllYXItb2xkIFF1YW50aWZ5IGxpdmVzIHdpdGggb3duZXIgSmFuY2V5IFdlbWJyaWRnZSwgd2hvIGRlbGl2ZXJzIGhlciB0byBzaG93cyBmb3IgQ2hsb2UgdG8gcmlkZS4gVGhlIER1dGNoLWJyZWQgZGF1Z2h0ZXIgb2YgUXVhbnR1bSB3YXMgYSBicm9vZG1hcmUgdW50aWwgYXV0dW1uIDIwMTgsIHdoZW4gSmFuY2V5IHN0YXJ0ZWQgaGVyIGF0IEJyaXRpc2ggbm92aWNlIGxldmVsLiBDaGxvZSB0b29rIG92ZXIgYXQgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiAyMDE5IGFuZCByb2RlIFF1YW50aWZ5IGluIGxhc3QgeWVhcuKAmXMgSE9ZUyBncmFkZSBDIGZpbmFsLjwvcD4KPHA+4oCcSeKAmWxsIHRha2UgdGhlbSBib3RoIHRvIHRoZSBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXBzIGFuZCB0aGV5IGNhbiB0aGVuIGhhdmUgYSBxdWlldCB0aW1lIHdoaWxlIEkgY29uY2VudHJhdGUgb24geW91bmcgaG9yc2VzLOKAnSBleHBsYWluZWQgQ2hsb2UsIHdobyBjdXJyZW50bHkgaGFzIGVpZ2h0IGluIHdvcmsgYXQgdGhlIEt1ZG9zIFN0YWJsZXMgc2hlIHJ1bnMgd2l0aCBoZXIgbW90aGVyIEphbmUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD7igJxUaGUgeW91bmdzdGVycyBoYXZlIGJlZW4gc2V0IHRvIG9uZSBzaWRlIHNpbmNlIGxvY2tkb3duIHdhcyByZWxheGVkIGFuZCBpdOKAmXMgdGltZSBmb3IgdGhlbSB0byBnZXQgZ29pbmcs4oCdIHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPGgzPlRoaXMgd2VlayBpbiBudW1iZXJzPC9oMz4KPHA+MyB3aW5zIGZvciBhbWF0ZXVyIHJpZGVyIE1lZ2FuIFdoaXRlIGF0IEJyb29rIEZhcm08L3A+CjxwPjE3MCBzdGFydGVycyBhdCBSaWNobW9uZCBFQ+KAmXMgYW1hdGV1ciBzaG93PC9wPgo8cD4yIHdpbnMgZm9yIFJlYmVjY2EgS2VlcnkgYXQgTmV3Ym9sZCBWZXJkb24sIGEgbmV3IEJTIHZlbnVlIGluIExlaWNlc3RlcnNoaXJlPC9wPgo8cD4xICZhbXA7IDIgcGxhY2VzIGZvciBTYW1taWUgQ29mZmluIGluIHRoZSAxLjMwbSBvcGVuIGF0IENvbHJhaW5lPC9wPgo8cD40MCBzaG93IGRhdGVzIHRoaXMgd2VlazwvcD4KPHA+PGVtPlJlZiBIb3JzZSAmYW1wOyBIb3VuZDsgNiBBdWd1c3QgMjAyMDwvZW0+PC9wPgo8cD4K"}
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}