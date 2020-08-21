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Showing highlights: Spartacus reigns in battle *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

Hunter contenders are out in force, a novice worker makes a winning debut and a young rider triumphs over a tough track

BSPS Area 6 flat and working hunter training show, Dallas Burston Polo Club, Warks

It was a battle of the greats in the hunter championship as Claire Oliver and Cudlic Spartacus (Sparky) took the overall title over Jayne Ross and Bloomfield Greystones. Sparky – a sport horse by Foxcourt Andante – is in his second season with Team Oliver, who have had him since his owner, Susan Granger, bought him as a raw, unbroken four-year-old from his breeder Lucy Williams.

The upstanding middleweight was one of last term’s top novice candidates, landing the novice supreme at the National Hunter championships. “He’s a proper middleweight and we really do rate him,” said Robert Oliver. “He’s the right type to go really far. We hope to hunt him with the Ledbury this season.”