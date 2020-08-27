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Showing highlights: Renoir retains unbeaten tally *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

A stallion stands overall supreme, while a Welsh section C gives her owner yet another outing to remember

SEWPCA Summer WPCS Silver Medal Show, Kent Showground

Just shy of 200 entries took part in the South Eastern Welsh Pony and Cob Association’s (SEWPCA) 50th anniversary show, where a brace of coveted Welsh Pony and Cob Society (WPCS) silver medals were up for grabs.

Standing supreme was top Welsh section B and overall stallion champion, Jo Filmer’s impressive seven-year-old Longhalves Renoir (Levi). The big-moving grey is by Jo’s former Cuddy in-hand and Horse of the Year Show (HOYS) ridden finalist Lemonshill Falcon and is out of Rhoson Silwli.

Renoir has undoubtedly followed in his sire’s footsteps, winning several accolades in the show ring and in the dressage arena; in 2018 he was crowned National Pony Society (NPS) dressage supreme champion with 13-year-old Megan Austin. He is currently unbeaten in adult in-hand classes.