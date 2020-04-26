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Rights of way should remain open during lockdown *H&H Plus*
Becky Murray
26 April, 2020 11:08
Land owners are being reminded that it is not legal to block public rights of way, while those using the paths need to follow social distancing guidelines and treat others with respect and courtesy. H&H speaks to organisations representing both sides...
Landowners are being reminded they should not block public rights of way during the coronavirus lockdown.
The issue has been highlighted after a rider found a bridleway in Norfolk blocked by two 10ft wide gates.
Caroline Denson-Smith told
H&H she discovered the gates on foot, on 6 April. When she returned a few days later on horseback, she had to dismount to open them.
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