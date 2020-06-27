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Education will help us hear what our horses are trying to say *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

A study looking into the behaviours of a group of 60 ridden horses, considered sound by their owners, identified that 73% had low-grade lameness in one or more legs, using Dr Sue Dyson’s ridden horse pain ethogram. H&H finds out more about the research and its implications for the future...

More education is needed to better understand how horse behaviour can reflect underlying pain, a study indicates.

In the research, led by veterinary orthopaedic specialist Sue Dyson, 60 sports and riding school horses, considered sound by their owners, were assessed using a ridden horse pain ethogram (RHpE). The RHpE comprises 24 behaviours more likely to be seen in lame than sound horses; the presence of eight or more of these behaviours is likely to reflect pain.

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