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Fresh calls for riders to report dangerous driving as police take action *H&H Plus*
Becky Murray
8 August, 2020 11:43
H&H speaks to police from around the UK to find out how different forces are tackling issues associated with inappropriate driving when passing horses on the roads...
Action is being taken by police forces against drivers who pass horses inappropriately – but riders have been reminded that incidents must be reported to the appropriate authorities for this to happen.
Measures taken by forces across the UK include education courses, traffic notices, letters, and prosecution of drivers who break the law.
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