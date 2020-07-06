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Major equine welfare charity to remain closed to the public until 2021 *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

Despite visitor attractions being allowed to open from 4 July, some welfare charities have decided to remain shut so they can focus their efforts on caring for the equines in their charge. H&H finds out which centres are now opened with Covid-19 secure measures in place and which are delaying reopening until a later date...

As the equestrian world focuses on a new normal, some charities are reopening to visitors – but others will remain closed as the impact of Covid-19 means they must prioritise resources.

Under step three of the Government’s guidance on easing lockdown restrictions, visitor attractions may open from 4 July.

The Horse and Pony Protection Association’s Shores Hey Farm has reopened with restrictions, and Bransby Horses reopens on 8 July – but World Horse Welfare, the Horse Trust, the Donkey Sanctuary and Redwings remain closed.

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